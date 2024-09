Homem é preso por ameaça e extorsão

Na noite de quarta-feira (25), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atendimento de ocorrência de averiguação, onde um senhor de idade estava sofrendo ameaça e extorsão.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o senhor na ligação com um número desconhecido e indivíduos informado que iriam até a residência para retirar objetos de valores e dinheiro.

Diante das informações a equipe aguardou em local estratégico, quando os meliantes informaram para que ele levasse a sacola com os objetos e dinheiro, até fora da casa e deixasse ao lado de um carro na via. No momento em que um indivíduo foi em direção a sacola, a equipe obteve êxito em abordar deter o infrator que confessou o ato infracional.

A ocorrência foi encaminhada ao 11° Distrito Policial. A vítima, um senhor de 80 anos, muito emocionado com a ação policial agradeceu grandemente pelo empenho e dedicação dos policiais envolvidos.