Homem é preso pela Polícia Militar após agredir esposa no extremo sul de São Paulo 

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir e ameaçar a esposa no bairro Cantinho do Céu, localizado no extremo sul da capital paulista, na tarde de sexta-feira (20).

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No local, encontraram o indivíduo armado com uma faca.

A vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo marido, que estava visivelmente embriagado, proferindo ameaças e xingamentos enquanto empunhava a arma branca.

Após uma breve negociação, o agressor foi retirado da residência. Durante a abordagem e busca pessoal, foi constatado que ele apresentava sinais de embriaguez.

A vítima e o agressor foram encaminhados ao Pronto-Socorro Dona Maria Antonieta para exames médicos e, em seguida, liberados.

O homem foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde foi autuado por violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça.