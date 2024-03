Homem é preso pela PM Rodoviária com mais de 300 quilos de cocaína no interior de SP

Uma ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária com a Polícia Federal conseguiu tirar de circulação cerca de 300 quilos de cocaína que eram transportados em um caminhão. A abordagem aconteceu na quarta-feira (6) na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, na região de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam a operação com auxílio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, de São Paulo, quando localizaram o caminhão e fizeram a abordagem. O veículo carregava dois semi-reboques com álcool hidratado.

Durante a vistoria, os policiais localizaram sete malas, com 300 tabletes de cocaína, totalizando quase 310 quilos do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília, onde a droga foi apreendida e o homem preso. Ele foi encaminhado à cadeia da cidade de Lutécia.