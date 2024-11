Homem é preso em Diadema após roubo de dois veículos

Um homem foi detido em Diadema nesta quinta-feira (21) sob suspeita de envolvimento em roubos de veículos na região de São Bernardo do Campo. A operação foi conduzida pela Força Tática da Polícia Militar, que atuava em patrulhamento quando recebeu informações sobre dois automóveis subtraídos: um Volkswagen Virtus e um Nivus, ambos de cor cinza.

Conforme relato das autoridades, o primeiro roubo ocorreu no bairro Rudge Ramos, seguido pelo segundo incidente no bairro Jordanópolis. Baseando-se nas características fornecidas, as equipes policiais iniciaram uma busca ativa e conseguiram localizar o veículo Nivus na Avenida Antônio Piranga, em Diadema. Durante a tentativa de abordagem, o condutor tentou evadir-se, mas perdeu o controle do carro, resultando em uma colisão contra o portão de uma empresa situada na Rua Neuza, no bairro Canhema.

O suspeito, que estava sob liberdade condicional há três meses após cumprir pena por roubo, foi encontrado com um simulacro de pistola e a chave do veículo roubado. Dentro do automóvel, foram descobertos pertences das vítimas em uma mochila. Apesar das evidências, o indivíduo negou qualquer envolvimento nos crimes, alegando que sua tarefa era apenas estacionar o veículo em troca de R$ 380,00.

Posteriormente à detenção, uma das vítimas compareceu à delegacia e identificou o suspeito como responsável pelos assaltos. A Polícia Militar também conseguiu localizar o Virtus roubado anteriormente.

O caso foi formalizado no 3º Distrito Policial de Diadema. O delegado responsável determinou a prisão do suspeito e providenciou a devolução dos veículos e objetos recuperados aos seus legítimos proprietários. O simulacro de arma de fogo foi apreendido pelas autoridades.