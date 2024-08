Homem é preso com veículo furtado por policiais militares do RPM de Diadema

Na tarde de sábado 17AGO24, equipe de policiais militares do RPM – Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 1ª Companhia do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pela área central em Diadema, após colher informações sobre um veículo produto de furto via projeto radar, visualizou o automotor na via pública ocupado por dois indivíduos e na tentativa de abordagem o condutor efetuou fuga através de um córrego do outro lado da via, com sucesso na abordagem apenas do passageiro.

Realizada a busca pessoal no averiguado, nada de ilícito foi localizado, porém na vistoria veicular foi confirmada a adulteração dos sinais identificadores do veículo, que após a pesquisa do chassi via a central multimídia, retornou produto de furto pela cidade de Cotia/SP, sendo ainda localizado no interior do porta malas, 01 (um) vídeo game com controles.

Fatos apresentados no 3°Distrito Policial de Diadema onde o Delegado presente ao plantão, registrou o Boletim de Ocorrência de Roubo, permanecendo o infrator a disposição da justiça, sendo o automóvel e objetos ilícitos apreendidos.