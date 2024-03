Homem é preso com rifa para sortear revólver, pistola e fuzil em SP

Um homem, de 36 anos, foi preso, em São Paulo, suspeito de usar rifas para vender ilegalmente pistola, revólver e até fuzil e, assim, lucrar o comércio ilícito. A divulgação e os sorteios aconteciam por meio de aplicativos de mensagens na internet. O suspeito foi preso na quarta-feira (27), em uma ação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), no Jardim São Luís, na zona sul.

Por meio das investigações, os policiais identificaram que o suspeito usava aplicativos de mensagens para divulgar a venda das rifas, principalmente, em grupos com dezenas de participantes. Com as informações do comércio ilegal e criminoso, os agentes solicitaram à Justiça mandado de busca e apreensão nos endereços relacionados ao homem.

As equipes foram em cinco locais diferentes. O suspeito acabou detido em uma casa no Jardim Monte Azul. No local, os policiais encontraram três pistolas, 143 munições e 121 cartelas de rifas. Todo material foi apreendido. Conforme o Deic, o investigado “usava os sorteios e a venda ilegal de armas como meio de vida”, com pagamentos por meio de transferências bancárias.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandado de busca e apreensão, na 1ª Disccpat, do Deic.