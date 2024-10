Homem é preso com mais de 300 kg de maconha em praça de pedágio no interior de SP

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma praça de pedágio na rodovia Francisco Alves Negrão, na cidade de Taquarivaí, no interior de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária encontrou no carro do suspeito, de 38 anos, 517 tijolos de maconha, que totalizaram pouco mais de 320 quilos.

As equipes realizavam fiscalização na região no domingo (20), quando desconfiaram de um veículo e deram a ordem de parada. O motorista não obedeceu, dando início a um acompanhamento. Em determinado momento, o suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido.

Durante a vistoria, os policiais encontraram as drogas no porta malas. Os militares descobriram que o homem pegou as substâncias no Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista.

Além da maconha, o veículo, um celular e R$ 300 em espécie foram apreendidos na ação. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia Seccional de Itapeva.