Homem é preso com mais de 200 kg de drogas, arma e dinheiro em Piracicaba (SP)

Um homem, de 30 anos, foi preso com cerca de 220 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de uma arma e mais de R$ 460 em espécie. O flagrante aconteceu na quarta-feira (21), na região do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Policiais Militares da Força Tática estavam em patrulhamento quando desconfiaram de um veículo. O motorista não obedeceu à ordem de parada, dando início a um acompanhamento.

As equipes alcançaram o suspeito, realizaram a vistoria no carro e encontraram alguns tijolos de drogas. Posteriormente, os policiais acompanharam o homem até um apartamento onde ele armazenava o restante das substâncias ilícitas.

No local, foram encontrados pelo menos 280 tijolos de maconha e cocaína, além de uma pedra de crack. Os militares também apreenderam uma espingarda, sete munições, 12 balanças de precisão, quatro placas de veículo, seis cadernos com anotações sobre o tráfico, dois celulares e 300 embalagens usadas para acondicionar as substâncias ilícitas.

Os itens foram apreendidos para a perícia. O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, onde permaneceu preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.