Homem é preso com arma de fogo nas imediações de jogo da NFL em SP

Um homem, de 43 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na rua Taperaçu, no bairro Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, na zona leste de São Paulo. Policiais militares que reforçavam a segurança nas imediações do jogo da liga nacional de futebol americano (NFL), na sexta-feira (6), notaram que ele estava em atitude suspeita, usando o celular com se estivesse no controle de algum equipamento.

A equipe realizou a abordagem e, durante a vistoria pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, quando os agentes averiguaram o carro do suspeito, encontraram uma arma calibre .9 mm, municiada com 12 cartuchos.

Ele afirmou que prestava serviço como segurança para um homem que acompanhava os jogos na NFL, mas foi encaminhado à delegacia para averiguação nos sistemas policiais. Como ele portava uma pistola de uso restrito, o delegado optou pela prisão em flagrante.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma no 24° Distrito Policial da Ponte Rasa.