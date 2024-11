Homem é preso com 7 armas e mais de 450 munições após operação em Sumaré

A Polícia Civil encontrou sete armas, entre pistolas, carabinas, espingardas e revólveres, além de 455 munições em uma casa na região do Jardim Denadai, em Sumaré, na região de Campinas. O flagrante aconteceu durante a 2ª fase da Operação Vulcano, na segunda-feira (4), que tem o objetivo de retirar armamentos e outros acessórios ilegais de circulação.

Os policiais foram dar cumprimento em mandados de busca e apreensão na residência de um investigado, de 71 anos. No local, as equipes encontraram as armas e munições dentro de um cofre protegido com senha.

Os itens apreendidos passaram por perícia. O morador da casa foi encaminhado ao 11° Distrito Policial de Campinas onde permaneceu preso em flagrante. O caso foi registrado como porte ilegal de arma e cumprimento de mandado de busca e apreensão.