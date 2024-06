Homem é preso com 40 kg de maconha no interior de SP

Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar transportando 40 quilos de drogas dentro de um carro nesta quinta-feira (13) em Valparaíso, na região de Araçatuba, no interior paulista. De acordo com a polícia, o suspeito pegou o entorpecente no Mato Grosso do Sul e pretendia entregá-lo no centro de São Paulo.

Os policiais da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior estavam em patrulhamento quando receberam informações de que um homem, transportando drogas, passaria pela rodovia.

A equipe conseguiu identificar o veículo do suspeito e iniciou o acompanhamento. Momentos depois, ele foi abordado ao estacionar em um posto de combustíveis.

Durante a vistoria no carro, os PMs encontraram as drogas em cima do banco. No total, foram apreendidos 46 tijolos de maconha.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Valparaíso, onde permaneceu à disposição da Justiça