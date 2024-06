Homem é preso com 40 kg de cocaína em Araçariguama

A Polícia civil prendeu em flagrante um homem, de 32 anos, por tráfico de drogas, às 21h da segunda-feira (24), na Rodovia Presidente Castelo Branco, próximo ao centro de Araçariguama. Ele transportava 40 quilos de cocaína.

Durante o andamento de uma investigação, policiais civis do 2° Distrito Policial de Cotia foram informados, sobre um veículo, vindo de Campinas, que passaria drogas para um outro automóvel, entre os limites de São Roque e Araçariguama. De pronto, os agentes iniciaram diligências e, no local dos fatos, encontraram os veículos suspeitos.

O motorista do carro que recebeu as drogas foi preso no local. Já o que levou, conseguiu fugir.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No carro, os policiais apreenderam quatro caixas de papelão com 40 tijolos de cocaína, que totalizaram 40 quilos da droga.

Ao ser questionado, o homem confessou a prática do crime e foi preso em flagrante. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC).

O carro utilizado pelo criminoso foi apreendido e o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo no 2° DP de Cotia.