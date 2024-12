Homem é preso com 100 quilos de drogas em carro roubado

Durante policiamento na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, um homem de 39 anos foi preso ao ser flagrado com mais de 100 quilos de entorpecentes em um carro roubado. O caso, registrado na quarta-feira (4), resultou na apreensão de 109 tijolos de pasta base de cocaína e maconha.

A equipe da Polícia Militar estava no pedágio da rodovia quando deu sinal de parada ao motorista. Durante a busca, os policiais localizaram 109 tijolos, entre pasta base de cocaína e maconha.

Em consulta à base de dados da PM, também foi apurado que o carro utilizado pelo suspeito estava com placas e numeração de chassi adulterados, na tentativa de ocultar que o veículo tinha sido roubado no estado do Rio de Janeiro, em novembro deste ano.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização/apreensão de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.