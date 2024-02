Homem é preso após se passar por entregador e roubar 19 celulares na zona leste de SP

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (15), após roubar 19 celulares se passando por entregador em vários endereços da zona leste de São Paulo. A prisão foi realizada na rua Doutor Aureliano da Silva Arruda, em São Mateus. O suspeito abordava as vítimas armado e utilizava uma moto furtada para praticar os crimes.

Policiais que estavam em patrulhamento foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) que um homem, em uma moto e usando uma bag, realizava roubos armado. Uma das vítimas começou a rastrear o seu celular roubado por um aplicativo e passou a localização em tempo real aos agentes.

Pelo rastreamento, os policiais viram uma moto com as mesmas características informadas pela rua Doutor Aureliano da Silva Arruda. O suspeito também estava com uma mochila de entregador nas costas. Ao solicitarem que o motorista parasse, o suspeito iniciou fuga, mas bateu na guia pública e foi capturado.

Durante a abordagem, foram localizados com o homem 19 celulares de diversas marcas, além de um simulacro de pistola utilizado para realizar os assaltos. Em consulta, também foi constatado que a moto havia sido furtada na quarta-feira (14), no bairro do Cambuci, na capital.

Algumas vítimas foram localizadas e reconheceram o autor do assalto na delegacia. Nove delas recuperaram seus celulares e o restante foi apreendido. A dona da moto furtada também compareceu ao distrito policial e teve o veículo devolvido.

O homem foi preso, e o caso registrado como roubo, receptação, localização, apreensão e entrega de veículo e localização e entrega de objeto no 49º DP (São Mateus).