Homem é preso após roubar mais de R$ 5 mil em joias na zona oeste de SP

A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos suspeito de roubar mais de R$ 5 mil em joias na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na quinta-feira (27). Com ele, uma arma de fogo, colares, relógios, braceletes e anéis foram apreendidos.

O crime aconteceu na quarta-feira (26). Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito estaciona a motocicleta e observa a vítima descer do táxi. Quando a mulher pega as malas no bagageiro do veículo, o homem armado a aborda com violência. Após roubar as joias, ele foge.

Com as imagens, os investigadores descobriram que a moto usada pelo suspeito era alugada. A equipe conseguiu rastreá-la até um estacionamento. No local, outro homem foi abordado por usar uma moto com a numeração raspada.

A dupla foi conduzida até a delegacia e permaneceu presa. Com os suspeitos, as duas motos, uma mochila de entrega, arma, celulares e diversas joias foram apreendidas. A Polícia Civil investiga outras possíveis vítimas da dupla.

A vítima também compareceu na delegacia e reconheceu a arma e o capacete usados pelo suspeito. Ela estima que os itens subtraídos valem mais de R$ 5 mil.

O caso foi registrado como roubo, posse ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo. Durante a audiência de custódia nesta sexta-feira (28), os envolvidos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.