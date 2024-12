Homem é preso após roubar e veículo e carga dos Correios

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Rubem Souto de Araújo, na altura do cruzamento com a Avenida Piero Di Lorenzo, policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano identificaram um veículo dos Correios, em situação suspeita nesta última segunda- feira (30). O condutor, que não estava uniformizado, demonstrou desconforto ao perceber a aproximação da viatura, acelerando o automóvel e iniciando uma fuga.

Após um breve acompanhamento, o veículo foi abandonado na Rua Castel Gandolfo. O suspeito continuou a fuga a pé, adentrando a comunidade local. Apesar de perderem o indivíduo de vista nas vielas, os policiais passaram suas características via rádio. A equipe de apoio conseguiu localizá-lo e abordá-lo.

Ele foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, onde o funcionário dos Correios reconheceu o suspeito como autor do roubo, o indivíduo permanece à disposição da Justiça.