Homem é preso após matar vendedor e ferir motorista em São Bernardo

Um incidente violento ocorreu na quinta-feira, dia 21, no Bairro Anchieta, em São Bernardo do Campo, resultando na prisão de um homem após ele atacar fatalmente um vendedor de queijos com golpes de canivete e ferir um motorista de transporte escolar.

Lucas Bonesso Vaz, de 30 anos, foi identificado como o autor das agressões. Após o crime, ele tentou evadir-se para uma área de mata próxima, mas foi rapidamente localizado por guardas civis municipais. Conforme informações contidas no Boletim de Ocorrência, Vaz foi detido sem oferecer resistência e apresentava sinais evidentes de perturbação emocional. Em seu depoimento à Guarda Civil Municipal, ele alegou agir em legítima defesa, mencionando vagamente estar sendo atacado por “cachorros”, sem esclarecer a que se referia.

O motorista da van escolar envolvido no incidente relatou que estava estacionado aguardando a saída dos alunos quando ouviu gritos vindos da rua. Ao sair do veículo para verificar a situação, testemunhou o ataque ao vendedor de queijos Wilians Pastorelli, de 63 anos, e ao tentar intervir, também foi atacado com o canivete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Infelizmente, Pastorelli não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista da van foi transportado para o Hospital de Urgência e não corre risco de vida.

Em resposta aos acontecimentos, as autoridades policiais efetuaram a prisão em flagrante de Vaz pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio. A polícia solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O caso está sob investigação e foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.