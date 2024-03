Homem é preso após invadir de carro a praça Roosevelt, no centro de São Paulo

Um motorista, aparentemente embriagado, segundo a Polícia Militar, foi detido na manhã deste domingo (10) após invadir de carro a praça Roosevelt, no centro de São Paulo.

De acordo com a corporação, não houve feridos.

O homem teria tentado resistir a abordagem, mas foi contido pelos policiais. No local, além de uma base, há uma companhia do 7° Batalhão da Polícia Militar.

Após imobilizar o homem, os agentes públicos iniciaram uma revista no automóvel e disseram ter encontrado uma pistola com três munições, sendo duas deflagradas.

O condutor do veículo foi encaminhado para um hospital. Na sequência, ele foi conduzido para uma delegacia.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele ficou detido pelos crimes de embriaguez no volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

CRACOLÂNDIA

Ainda no centro de São Paulo, mas no sábado (9), policiais militares do 5° Batalhão de Choque (Canil), localizaram um imóvel na rua dos Gusmões, que servia para armazenar drogas que teriam como destino a cracolândia.

Foram apreendidos 7 kg de crack, porção de cocaína, lança-perfume e R$ 4.700 em dinheiro. Um casal foi preso na ação.