Homem é preso após cultivar maconha em adega na Grande São Paulo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo, encontrou uma estufa de maconha escondida dentro de uma adega, na quinta-feira (11), no bairro Parque Selecta, região da Grande São Paulo. No local, um homem de 28 anos, apontado como responsável pelo cultivo, foi preso em flagrante.

As investigações se iniciaram após denúncias sobre o cultivo ilegal da droga no estabelecimento. Logo em seguida os agentes realizaram campana em frente ao local e identificaram o suspeito.

Durante a vistoria no andar de cima do comércio, os policiais encontraram três armas de fogo em um dos cômodos. Em outro, descobriram a estufa equipada com luzes e compartimentos para o cultivo da droga, além de diversos vasos com a planta.

O homem foi encaminhado ao Deic de São Bernardo do Campo, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos e levados ao Instituto de Criminalística para perícia.