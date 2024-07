Homem é preso após bater e capotar carro roubado em Diadema

Na noite de sexta-feira, 26/07/24, equipe de policiais militares da Força Tática do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, após receber informações sobre um veículo roubado “Volkswagen/Nivus” o qual estaria sendo conduzido pela área de Diadema, prosseguiu imediatamente no patrulhamento, momento em que deparou com o veículo “Nivus” no contra fluxo da via, pela Av. Nossa Senhora dos Navegantes x Av. Pirâmide no bairro Serraria, que na tentativa de abordagem o condutor engatou marcha à ré e efetuou manobra evasiva, dando início a um breve acompanhamento.

Após alguns minutos de acompanhamento o evasor perdeu o controle da direção do automóvel, vindo a chocar-se contra um veiculo Chevrolet/Astra que estava parado no semáforo, que logo após tombou sobre um outro veículo, Fiat/Siena pela Av. Nossa Senhora das Graças, sendo detido pela equipe policial.

Divulgação/Polícia Militar

A ocorrência foi apresentada no 3° Distrito Policial de Diadema, onde a autoridade presente ao plantão, registrou o Boletim de Ocorrência de Roubo, permanecendo o autor a disposição da justiça e o veículo apreendido.