Homem é preso ao transportar quase 100 kg de maconha em carro furtado no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 25 anos em flagrante por tráfico de drogas na terça-feira (5), na área rural de Itirapina, na região de Rio Claro, interior de São Paulo. O suspeito transportava quase 100 quilos de maconha, escondidos no porta-malas de um carro furtado.

O motorista foi interceptado pelos militares no quilômetro 205 da rodovia Washington Luís, enquanto carregava 85 tijolos da droga, embalados e prontos para distribuição. Conforme as informações apuradas pelos policiais, ele planejava entregar o entorpecente na capital paulista.

A equipe realizou pesquisas sobre a placa do veículo, que estava adulterada, e descobriu que o carro possui queixa de furto. O homem teria o recebido a droga em Araraquara, no interior do estado, possivelmente de outros envolvidos no crime, e então partido em direção a São Paulo.

Todo o material apreendido passou por perícia. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.