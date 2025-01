Homem é multado por manter 31 aves em condições inadequadas e maus-tratos

Um homem foi autuado em Campinas, São Paulo, após ser flagrado mantendo 31 aves em condições inadequadas e de maus-tratos. A multa aplicada pela Polícia Militar Ambiental alcançou o valor de R$ 169.800.

Durante uma operação de fiscalização na residência do suspeito, os agentes encontraram um total de 16 aves em gaiolas sujas. Além dessas, o som de cantos provenientes do forro da casa levou os policiais a descobrir mais 15 aves de diferentes espécies, que estavam armazenadas em um espaço utilizado como depósito de ferramentas.

As aves resgatadas incluem: 16 tarins, 6 curiós, 3 pintassilgos, 1 trinca-ferro-verdadeiro, 1 coleirinho, 1 cardeal-do-nordeste e 3 canários. Segundo informações da polícia, algumas dessas aves possuíam anilhas para identificação; no entanto, o registro estava vinculado a outro proprietário.

A investigação revelou que havia uma mistura de espécies com o intuito de reprodução de híbridos, prática considerada ilegal. O homem admitiu à polícia que já havia sido autuado anteriormente e que sua licença para manutenção das aves estava suspensa.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (CETRAS-SP) para receberem os cuidados necessários. O suspeito foi responsabilizado por diversas infrações relacionadas à manutenção e cuidado inadequado de animais silvestres.