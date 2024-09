Homem é morto por segurança de casa de shows em festa em SP

Um homem foi morto por um segurança de uma casa de shows durante uma festa na noite deste sábado (28) em São Paulo. A Festa Mais é itinerante e estava sendo realizada na Central 1926, na Praça da Bandeira, região central da capital paulista.

O segurança, 32, foi apartar uma briga entre dois clientes. “Após a situação ser controlada, o segurança e a vítima fatal, um homem de 35 anos, discutiram”, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Em depoimento à polícia, o segurança disse que foi agredido e reagiu com um canivete. A emergência chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A organização da festa afirmou que o segurança é terceirizado e de responsabilidade da casa, a Central 1926. “A Festa Mais comemorava seu aniversario de 11 anos, sem jamais ter ocorrido qualquer incidente de violência em todas as suas edições. Esse fato isolado e estarrecedor nos deixou todos consternados”, diz a mensagem.

A equipe diz estar entrando em contato com a família da vítima. “Para prestar todo o suporte e apoio necessários além de colaborar integralmente com a polícia para que todas as providencias sejam tomadas”, informa.

O segurança foi preso em flagrante e segue detido. Depoimentos que circulam pelas redes sociais dizem que havia muito sangue no local e que a festa acabou após o incidente.

O UOL procurou a casa de shows mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestações.