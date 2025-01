Homem é morto em Bangu ao sair para igreja; crime pode ter sido engano por causa da roupa

Na noite da última sexta-feira, 10 de novembro, um homem foi fatalmente atingido por disparos de arma de fogo na comunidade do Catiri, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu.

Identificado como Francisco de Assis Ricardo de Almeida, de 40 anos, ele seguia para uma igreja quando, segundo relatos de testemunhas, um grupo armado que estava em um veículo abriu fogo contra ele.

Apesar dos esforços dos moradores que tentaram prestar socorro e da rápida chegada dos bombeiros do quartel de Ricardo de Albuquerque, Francisco não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do crime. O incidente ocorreu nas proximidades de uma igreja evangélica, onde o homem participaria de um projeto comunitário.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma pessoa comentando sobre o ocorrido e mencionando que a vítima usava roupas pretas, o que seria considerado proibido na área. “Sabe que não pode andar de preto”, afirma a mulher no registro audiovisual.

A comunidade do Catiri tem sido palco de intensos conflitos entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho, grupos que disputam o controle territorial. Moradores indicam que o assassinato pode ter ocorrido por engano, com os criminosos confundindo Francisco com um miliciano devido ao seu vestuário escuro, algo comum entre membros de facções milicianas.

A localização do Catiri é estratégica, estando a aproximadamente três quilômetros da Vila Kennedy, uma das principais áreas dominadas pelo Comando Vermelho na região.

A Delegacia de Homicídios está conduzindo as investigações sobre o caso. No entanto, até o momento, a polícia não confirmou se a escolha da roupa teve alguma relação com a motivação do crime. As autoridades estão realizando perícias no local e continuam a busca por informações que possam elucidar autoria e razões por trás do assassinato.