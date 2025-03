Homem é morto durante briga em bloco de carnaval no Rio de Janeiro

Na manhã de terça-feira (4), um incidente trágico ocorreu durante um bloco de carnaval em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, resultando na morte de Pedro Henrique Talaveira Ferreira, de 34 anos. A vítima foi agredida com uma garrafa em uma situação que envolveu uma briga entre ele e o ex-marido da mulher que o acompanhava.

De acordo com testemunhas, o ataque aconteceu na localidade conhecida como Glicínia. Relatos indicam que Pedro Henrique tentou defender a mulher de um comportamento agressivo por parte do ex-companheiro dela. Durante a confusão, o agressor que portava uma garrafa de lança-perfume quebrou o recipiente e feriu Pedro Henrique no braço.

A gravidade da lesão foi alarmante; a vítima sofreu um rompimento arterial e, em decorrência disso, perdeu uma quantidade significativa de sangue. Apesar dos esforços dos bombeiros que prestaram socorro e transportaram Pedro Henrique ao Hospital Rocha Faria, ele não sobreviveu aos ferimentos.

A mulher também foi ferida na ocorrência e chegou a desmaiar devido à situação caótica. O agressor se evadiu do local antes que as autoridades chegassem.

O caso foi registrado na 35ª Delegacia Policial (Campo Grande) e deverá ser encaminhado para investigação pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Incidente semelhante em Madureira

Em outro episódio de violência registrado durante a festividade, dois homens foram mortos a tiros em Madureira, na Zona Norte do Rio, na madrugada do último sábado (1º). As vítimas, identificadas como Kaiki Menezes de Castro Marinho e Allan Marinho Santana, foram atacadas enquanto participavam de uma festa popular conhecida como bate-bolas.

Imagens capturadas por câmeras de segurança revelam um intenso tiroteio que ocorreu nas proximidades da Rua Dona Clara, logo após a festa. O vídeo mostra Kaiki sendo abordado por dois homens armados, um dos quais disparou contra ele. Em meio ao pânico generalizado, foliões buscaram abrigo e se jogaram no chão para escapar dos tiros.

Logo após, mais disparos foram ouvidos e Allan também foi atingido. Apesar de ter sido levado para dentro de uma vila por um conhecido, não resistiu aos ferimentos fatais.

Testemunhas afirmaram que ambos os homens não eram residentes da região e estavam ali apenas para aproveitar as festividades. O caso está sob investigação pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os bate-bolas são uma tradição carnavalesca no subúrbio carioca, onde foliões se fantasiam e participam das celebrações. Os participantes geralmente se apresentam com os corpos cobertos e utilizando máscaras, além de portarem bolas ou sombrinhas durante os desfiles.