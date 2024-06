Homem é morto a tiros na BA após ser visto com PMs; policiais são afastados

Um comerciante de 31 anos que estava desaparecido em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (26) com marcas de tiro. Ele desapareceu após ser visto com policiais militares.

Jefferson Nascimento Sobrinho estava desaparecido desde terça-feira (25). O homem, que era dono de um depósito de bebidas, teria sido sequestrado por homens encapuzados. As informações foram publicadas pelo jornal A Tarde e confirmadas pela reportagem.

Horas antes do sequestro, três policiais militares teriam ido até o estabelecimento cobrar R$ 10 mil. O corpo do comerciante foi encontrado com as mãos algemadas e marcas de tiros em uma região conhecida como CIA Sul.

Procurada pela reportagem, a PM-BA informou que três policiais foram afastados das funções operacionais. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A Polícia Civil disse à reportagem que “já há indícios de autoria”. “Depoimentos estão sendo coletados para esclarecer a motivação do crime”, informou a corporação.