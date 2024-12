Homem é levado por enxurrada em São Paulo após forte chuva

Na tarde de quinta-feira, dia 5, um trágico incidente ocorreu na Rua Beira Rio, localizada na Zona Norte de São Paulo. Cosme Gomes, um homem de 50 anos, foi levado pelas águas de um córrego após uma intensa chuva que atingiu a região da Brasilândia. O episódio resultou em seu desaparecimento, gerando preocupação e mobilização das autoridades locais.

De acordo com relatos e imagens obtidas por moradores da área, Cosme parecia estar se divertindo com um amigo quando, de maneira imprudente, lançou-se no córrego. A correnteza, intensificada pela forte precipitação, impediu que ele retornasse à margem. Apesar dos esforços de seu companheiro, que conseguiu escapar ileso da situação perigosa, Cosme não teve a mesma sorte.

As buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo foram retomadas na manhã seguinte ao ocorrido. Infelizmente, o desfecho foi trágico: o corpo de Cosme foi localizado em um piscinão próximo à Rua Tico-Tico do Campo, no Jardim Vista Alegre. O resgate foi uma triste confirmação para a família de Cosme, que deixa esposa e um filho adolescente.

O temporal que se abateu sobre São Paulo na quinta-feira provocou sérios transtornos, incluindo alagamentos e quedas de árvores por toda a cidade. A força das águas demonstrou mais uma vez o impacto das chuvas torrenciais em áreas urbanas vulneráveis. As autoridades reforçam a importância da conscientização sobre os perigos associados a áreas alagadas e alertam para a necessidade de precauções durante períodos de instabilidade climática.