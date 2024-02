Homem é esfaqueado ao tentar impedir assalto em igreja

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por esfaquear um fiel que tentava impedir um assalto dentro da Minibasílica Nossa Senhora de Aparecida na Avenida Olímpia, em Barretos, no interior paulista, na manhã de domingo, 18. Ele foi detido por lesão corporal e tentativa de roubo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). O caso segue sob investigação policial.

Conforme as informações passadas por testemunhas à polícia, minutos antes do crime, o suspeito, portando uma faca, tentou roubar uma mulher que estava a caminho da missa, juntamente com seu filho.

Na ocasião, a vítima saiu correndo e conseguiu escapar. Depois de um tempo, quando ela já estava na igreja, o suspeito apareceu novamente e tentou atacá-la com a faca. “Na ação, um homem, que também estava na igreja, ficou com as mãos feridas ao entrar na frente do indiciado e impedir as agressões”, disse a SSP.

“Na manhã de domingo, fomos surpreendidos durante a celebração da missa por um indivíduo que portava arma branca e o mesmo havia tentado assaltar uma fiel com seu filho à caminho da Igreja. Não logrando êxito, seguiu-a até a paróquia onde ao ser avistado com a faca foi contido e desarmado pelos fiéis. Já solicitamos de imediato a presença da polícia durante as celebrações. Farei o pedido formal nesta semana”, disse, por meio de comunicado divulgado pelas redes sociais, o padre Davis Patrick Pedott da Minibasílica de Nossa Senhora Aparecida, de Barretos.

Policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram o suspeito já detido por populares.

De acordo com a SSP, foram solicitados exames junto ao Instituto Médico-Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística. “A faca foi apreendida e o caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de roubo no plantão da Delegacia Seccional de Barretos.”