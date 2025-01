Homem é Empurrado para os Trilhos do Metrô e Atropelado em Nova York

Na tarde da última terça-feira (31), um incidente trágico ocorreu na estação de metrô 18th Street, localizada em Chelsea, Manhattan, quando um homem de 45 anos foi empurrado para os trilhos e atingido por um trem.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança e envolveu um agressor vestido com uma jaqueta laranja. A vítima, que estava distraída olhando seu celular, foi inesperadamente empurrada pelo suspeito logo após este passar pela roleta de acesso à plataforma. O momento exato do impacto ocorreu segundos antes da chegada do trem, conforme relatado pela NBC New York.

Após o incidente, a vítima sofreu ferimentos significativos, incluindo uma lesão na cabeça e uma costela quebrada. No entanto, segundo informações da polícia local, ele foi socorrido consciente e transportado para o hospital Bellevue, onde recebeu atendimento médico. Atualmente, a condição do homem é estável.

As autoridades estão investigando o caso e buscam identificar o agressor, que fugiu após o ataque. Este episódio levanta preocupações sobre a segurança nas estações de metrô da cidade e reforça a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger os passageiros.