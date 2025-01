Homem é detido em Santos após assalto a motorista de aplicativo

Um homem foi detido pela Polícia Militar em Santos, São Paulo, após um assalto a um motorista de aplicativo que resultou na subtração do veículo. O incidente ocorreu no último sábado, dia 18, durante uma operação de patrulhamento na área do bairro Rádio Clube.

Os agentes foram alertados sobre o roubo que envolveu quatro indivíduos armados. No entanto, apenas um dos suspeitos estava presente no automóvel quando a abordagem policial ocorreu. Ao avistar a viatura, o condutor acelerou em uma tentativa de fuga pela Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle do carro e colidiu contra uma guia rebaixada. Após o acidente, ele abandonou o veículo e tentou escapar correndo a pé, mas foi capturado pelos policiais nas proximidades.

Imediatamente após sua detenção, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste para receber cuidados médicos. Após ser liberado, ele foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde prestou esclarecimentos sobre a ocorrência.

O automóvel roubado foi recuperado e entregue ao seu proprietário, que confirmou ter reconhecido o suspeito como um dos assaltantes que o ameaçaram durante o crime. As investigações sobre os demais envolvidos continuam em andamento.

A ação rápida da Polícia Militar ressalta a importância do patrulhamento comunitário na prevenção e resposta a delitos na região.