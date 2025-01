Homem é detido com mais de 120 celulares sem procedência, avaliados em R$ 1 milhão

A Polícia Militar deteve, na manhã de quarta-feira (29), um homem que transportava mais de R$ 1 milhão em celulares sem procedência. O flagrante ocorreu no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo.

As equipes estavam em patrulhamento, quando receberam informações de uma empresa de aluguel de carro. Por meio do monitoramento da localização, foi constatado que um dos veículos utilizados por um cliente apresentava movimentação suspeita, parando em diversas áreas conhecidas pelo tráfico de drogas e pela comercialização ilegal de eletrônicos.

Com a placa e características do automóvel, os militares iniciaram as buscas, até que o encontraram e o acompanharam para realizar a abordagem em um local seguro. No entanto, o motorista percebeu a movimentação policial e entrou em uma transportadora, simulando ser um cliente.

Os funcionários do local afirmaram que não conheciam o homem, então ele foi abordado. No carro em que ele estava, foram encontrados 122 celulares de alto valor e um smartwatch sem nota fiscal.

O homem foi detido e conduzido ao 73º Distrito Policial (Jaçanã) e, posteriormente, à Polícia Federal. Diligências são realizadas para verificar se os aparelhos são produtos de roubo ou furto na região.