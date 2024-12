Homem é condenado a 24 anos de prisão por ter matado idoso com voadora em MG

Na última quinta-feira, o Tribunal do Júri de Patrocínio, cidade no Alto Parnaíba de Minas Gerais, condenou Bruno de Souza Costa, 27 anos, a 24 anos de reclusão por homicídio qualificado. O crime ocorreu em novembro de 2023 e vitimou Valdir Prates Braga, 62 anos, após um desentendimento envolvendo a ex-namorada do acusado. Costa desferiu uma voadora em Braga depois que este ofereceu uma banana à mulher, resultando na queda fatal do idoso.

O julgamento trouxe à tona detalhes do incidente. De acordo com o Ministério Público, Costa tentava reatar seu relacionamento em frente à casa da ex-namorada quando a vítima interveio oferecendo a fruta. Sentindo-se afrontado, Costa atacou Valdir Prates, que caiu e bateu a cabeça na calçada, não resistindo aos ferimentos. Testemunhas relataram que o acusado ameaçou presentes antes de ser preso pela Polícia Militar.

Durante o interrogatório, Costa admitiu ter dado o chute, mas alegou não ter intenção de matar. Entretanto, os jurados consideraram que houve dolo, visto que o ataque foi premeditado e a vítima não teve chance de defesa. A sentença inicial de 18 anos foi aumentada para 24 anos devido ao motivo fútil do crime e a condição da vítima ser idosa.

Este caso destaca a gravidade dos crimes cometidos por motivos triviais e a importância da justiça em proteger os mais vulneráveis. A pena reforça a intolerância da sociedade a atos violentos impulsionados por ciúmes ou raiva descontrolada. Enquanto Bruno de Souza Costa cumpre sua sentença na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, permanece o alerta para que relações interpessoais sejam pautadas pelo respeito e pela empatia.