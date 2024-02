Homem é baleado por segurança em estacionamento do Templo de Salomão

Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (31) no estacionamento do Templo de Salomão, no Brás, em São Paulo. As informações são da Polícia Militar de São Paulo.

A corporação informou que o homem partiu para cima do segurança da igreja. A confusão ocorreu por volta das 15h30.

O tiro atingiu o abdômen da vítima. Bombeiros e policiais militares prestaram socorro ao baleado.

Ele foi socorrido com vida para o Hospital Salvalus. A PM não informou o estado de saúde da vítima.

A reportagem procurou a Igreja Universal, responsável pelo Templo de Salomão, para esclarecer o caso, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo também foi procurada pela reportagem, mas não retornou.

O Templo de Salomão é a sede da Igreja Universal do Reino de Deus. O local é uma réplica do original Templo de Salomão, o primeiro construído pelos israelitas para honrar seu Deus, segundo a bíblia.

Atualmente, o Templo de Salomão é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, chegando a receber cerca de 400 mil fiéis por mês. É também um dos maiores espaços religiosos do país e teve o custo de construção avaliado em R$ 680 milhões. O local foi inaugurado em 31 de julho de 2014 e tem a capacidade de receber até 10 mil pessoas.