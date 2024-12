Homem é baleado em tentativa de assalto na Zona Oeste de São Paulo

Um jovem de 27 anos foi gravemente ferido em um incidente de violência ocorrido na noite desta quarta-feira (11), na Avenida Domênico Martinelli, localizada na Zona Oeste da cidade de São Paulo. O ataque aconteceu por volta das 19h, quando a vítima foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta enquanto caminhava pela calçada.

De acordo com as informações preliminares fornecidas pela Polícia Civil, o homem foi atingido por três disparos, que o atingiram nas áreas do tórax, cabeça e antebraço. Imediatamente após o ataque, ele foi socorrido e transportado para o Hospital das Clínicas, onde se encontra internado em estado grave.

As motivações por trás deste ato criminoso ainda permanecem desconhecidas. O caso foi classificado como uma tentativa de latrocínio, e as investigações estão sob a responsabilidade do 51º Distrito Policial do Butantã. As autoridades continuam a buscar pistas que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pelo ataque.