Homem é baleado após reagir a assalto na zona oeste de SP

Um homem foi baleado ontem a noite após reagir a um assalto no Itaim Bibi, em São Paulo.

O homem, de 46 anos, reagiu depois de ser abordado pelo assaltante e foi baleado. O caso ocorreu na rua Guararapes por volta das 19h30.

O suspeito fugiu em uma moto com o celular da vítima em seguida. Um outro homem, que estava com sua família em um carro próximo ao local, aguardou a fuga e prestou socorro ao baleado.

A vítima foi internada. O homem foi levado ao Hospital Santa Paula e ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 27° DP. A Polícia Civil segue com as investigações.