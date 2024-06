Homem é agredido por vizinho que se incomodou com cão em SP

Um homem foi agredido por seu vizinho dentro do elevador de um prédio residencial em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, na madrugada da sexta-feira (7).

O jovem estaria voltando de um encontro do trabalho por volta das 2h15 quando encontrou com o homem no elevador.

O vizinho teria brigado anteriormente com Felipe devido a seu animal de estimação, o Farofa. ”Já tinha discutido comigo por achar que meu cachorro, um vira lata caramelo de 17kg, deveria andar de focinheira”, contou.

O morador retomou a mesma discussão no dia da agressão. Felipe diz que não o ofendeu e nem o confrontou. ”Eu só defendi o que eu pensava. Mas mesmo assim, ele se achou no direito de me bater.”

Ao UOL, o jovem disse que o condomínio tem sido resistente para contribuir com a identificação do agressor. A direção do prédio teria informado que ”só iriam contribuir com o vídeo e com o nome após pedido judicial”. Nesta manhã, forneceram o primeiro nome do homem à vítima.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 14ª Delegacia. Felipe acredita que o cachorro pode não ter sido o único motivo para a agressão. ”Que eu fiz pra merecer essa agressão e ódio gratuitos? Ser preto? Ser gay? Ter pet?”, questionou.

