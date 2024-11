Homem diabético morre após arranhão de gato na Rússia

Na última sexta-feira (22), um trágico incidente envolvendo um homem diabético de 55 anos e seu próprio gato ocorreu na Rússia, resultando na morte de Dmitry Ukhin. O caso ganhou destaque após o jornal Daily Mail relatar que Dmitry foi arranhado na perna pelo felino, o que resultou em um sangramento fatal devido à sua condição de saúde delicada, marcada pela diabetes e má coagulação sanguínea.

Ukhin estava sozinho em casa quando o acidente aconteceu. Com dificuldades para estancar o sangramento, ele entrou em contato com um vizinho, alertando-o sobre sua situação crítica. Apesar dos esforços do vizinho para prestar os primeiros socorros, a equipe médica demorou a chegar ao local. Segundo relatos do vizinho e da esposa de Ukhin, Natalya, a demora pode ter sido um fator determinante no desfecho trágico.

À imprensa local, uma fonte policial relatou que recebeu uma ligação informando sobre um homem que sangrava na perna devido a uma veia rompida. Quando os médicos finalmente chegaram, apenas puderam confirmar o óbito de Dmitry. A causa exata da morte ainda está sob investigação dos peritos forenses.

O gato envolvido no incidente, chamado Styopka, era descrito por Natalya como gentil e inofensivo, gostando de passear sozinho. O futuro do felino permanece incerto, uma vez que o ocorrido parece ter sido um infeliz acidente.

Este caso destaca a importância de considerar as condições médicas preexistentes e suas implicações em situações de emergência. A diabetes e problemas de coagulação podem aumentar significativamente os riscos em casos aparentemente simples. A tragédia também levanta questões sobre a rapidez dos serviços médicos em responder a emergências críticas.