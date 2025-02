Homem de 58 anos morre durante caminhada em São Paulo

Na manhã do último domingo (16), um homem de 58 anos foi encontrado sem vida enquanto caminhava no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret), localizado no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista. A Secretaria da Segurança Pública informou que não havia sinais de violência no corpo do indivíduo.

Conforme relatos da Prefeitura de São Paulo, o homem apresentou um mal-estar durante sua atividade física, levando à convocação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o óbito no local. Diante da situação, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana foram acionadas para isolar a área.

A gestão municipal expressou suas condolências pela tragédia e garantiu apoio à família da vítima, além de colaborar com as investigações das autoridades competentes. O caso foi registrado como morte suspeita no 30º Distrito Policial da região.

O incidente ocorre em meio a uma intensa onda de calor que afeta São Paulo e outras áreas do Sudeste do Brasil. Durante o fim de semana, os termômetros na cidade chegaram a marcar 34°C, sem previsão de chuvas. Meteorologistas alertam que as temperaturas poderão atingir até 37°C nesta segunda-feira (17), com expectativa de dias consecutivos com máximas superiores a 33°C ao longo da semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê as seguintes temperaturas para os próximos dias: segunda-feira (17): mínima de 21°C e máxima de 37°C; terça-feira (18): mínima de 20°C e máxima de 35°C; quarta-feira (19): mínima de 21°C e máxima de 33°C; quinta-feira (20): mínima de 21°C e máxima de 35°C; sexta-feira (21): mínima de 20°C e máxima de 33°C.

A Defesa Civil do estado também emitiu um alerta sobre as altas temperaturas, prevendo que diversas regiões possam registrar máximas alarmantes. As áreas mais afetadas incluem Itapeva e Vale do Ribeira com até 38°C, além das regiões da Baixada Santista e São José dos Campos que podem atingir até 36°C.

Especialistas, como o cardiologista Marcelo Franken do Hospital Albert Einstein, recomendam cuidados redobrados durante este período extremo. É aconselhável buscar abrigo em locais frescos ou ventilados, aumentar a ingestão de líquidos e evitar exposição solar nas horas mais quentes do dia.

Franken destacou ainda que a desidratação pode ter sérias consequências para a saúde cardiovascular, podendo levar a quedas de pressão arterial e aumentar o risco de eventos como infartos e derrames, especialmente entre grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com condições médicas preexistentes.

Com o calor intenso previsto para os próximos dias, a população é alertada sobre a importância da hidratação constante e dos cuidados necessários para evitar complicações relacionadas às altas temperaturas.