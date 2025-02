Homem de 57 anos é morto em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo nesta terça-feira

Na madrugada desta terça-feira, dia 25, a cidade de São Paulo foi palco de dois assassinatos em circunstâncias semelhantes, ambos relacionados a tentativas de roubo que resultaram em latrocínios. O primeiro caso ocorreu por volta das 3h30 na Estrada Baronesa, no Jardim Ângela, zona sul da capital, onde um homem de 57 anos foi abordado por um criminoso armado enquanto estava com sua namorada. Durante a abordagem, ao tentar retirar uma mochila, a vítima foi surpreendida por disparos que lhe causaram ferimentos fatais. Apesar de ser socorrido e levado ao Hospital do M’Boi Mirim, não sobreviveu aos ferimentos.

O segundo incidente trágico se deu aproximadamente duas horas depois, em um ponto de ônibus localizado no km 15 da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste. O crime também foi caracterizado como latrocínio, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

A SSP informou que a Polícia Civil está à frente das investigações referentes a ambos os casos. As autoridades acionaram a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para coletar evidências que possam auxiliar na identificação e captura dos responsáveis pelos crimes. O 47° Distrito Policial (Capão Redondo) é o responsável pelo registro das ocorrências.

Dados recentes revelam uma tendência preocupante: entre janeiro e novembro deste ano, São Paulo registrou 49 latrocínios, um aumento em relação aos 37 casos no mesmo período do ano anterior. Em 2023, foram contabilizados 43 latrocínios no estado. Além disso, o governo estadual apontou um crescimento nos índices de roubos em 16 distritos da capital paulista durante 2024. Apesar da redução geral de 13,6% nos roubos, com um total de 115.172 ocorrências no ano passado em comparação às 133.324 de 2023, o aumento específico nos latrocínios levanta alarmes sobre a segurança pública.

A pesquisa aponta que os principais alvos dos assaltantes são aparelhos celulares, mas há um crescente número de roubos envolvendo itens pessoais como alianças. Um exemplo recente envolve uma médica de 67 anos que foi brutalmente agredida durante uma tentativa de roubo na avenida Doutor Francisco de Paula Vicente.

Em resposta à escalada da violência, moradores das áreas mais afetadas têm buscado estratégias para garantir sua segurança. Entre as iniciativas estão mudanças nas rotinas diárias e alertas visuais instalados em locais públicos como o parque do Ibirapuera, que visam informar sobre o alto índice de roubos na região.

A polícia tem identificado motociclistas como os principais autores desses crimes, frequentemente utilizando mochilas de entregadores como disfarce para perpetrar as ações criminosas. As autoridades continuam trabalhando para combater esse fenômeno e aumentar a sensação de segurança na cidade.