Homem atira em carro após briga de trânsito na zona sul de SP

No início da tarde de domingo, uma briga de trânsito na zona sul de São Paulo resultou em um episódio violento que foi capturado por câmeras de segurança. Felipe dos Santos Braz, um comerciante de 45 anos, foi flagrado atirando contra um veículo em fuga após uma discussão acalorada. As imagens obtidas pelo UOL mostram Braz retirando uma arma do bolso e disparando duas vezes em direção ao carro em movimento. O incidente ocorreu próximo ao cruzamento com a avenida Nossa Senhora das Mercês, na região do Sacomã.

O caso chamou a atenção das autoridades, levando à rápida intervenção da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar. Com base nas filmagens, os agentes conseguiram identificar e abordar o veículo do atirador. Durante a inspeção, encontraram um revólver calibre 38 com a numeração raspada escondido sob o banco do carro. Braz foi detido em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.

A investigação está agora sob a responsabilidade do 26º Distrito Policial, que buscará esclarecer os detalhes da ocorrência. Até o momento, a defesa do comerciante não foi localizada para comentar o caso. O episódio levanta preocupações sobre a crescente violência no trânsito urbano e o acesso facilitado a armas ilegais.

A gravidade da situação evidencia a necessidade urgente de medidas eficazes para coibir tais atos violentos e garantir a segurança pública nas vias urbanas. A investigação contínua será crucial para determinar as circunstâncias completas do incidente e aplicar as penalidades adequadas aos envolvidos.