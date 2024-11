Homem armado com faca é preso por violência doméstica na Zona Sul da Capital

Ontem (06), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de violência doméstica na zona sul de São Paulo/SP.

Ao chegarem no local, encontraram a residência com os portões abertos, onde visualizaram o suspeito, que estava armado com uma faca utilizada no crime. A vítima, que havia sofrido agressões, foi socorrida por populares e encaminhada ao Pronto Socorro Dona Maria Antonieta.

O agressor foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde foi autuado por violência doméstica e lesão corporal, ficando à disposição da Justiça.