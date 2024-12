Homem armado causa pânico em Pinheiros

Na noite de sexta-feira (6), um incidente grave ocorreu em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, envolvendo um CAC (caçador, atiradores esportivos e colecionador) . Marcelo Berlinck Mariano Costa foi imobilizado e preso pela Polícia Militar após resistir a negociações para se entregar . O caso começou quando moradores do prédio ouviram tiros vindos da cobertura duplex na residência Costa . A situação resolveu a intervenção da Rota, tropa de elite da PM , que se posicionou na porta do apartamento.

Apesar das ordens para se render, Costa não obedeceu e disparou contra a porta, acertando dois apartamentos no mesmo andar . Diante da resistência contínua, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para tentar negociar com os atiradores. Ao perceber que ele estava sozinho e monitorava os agentes com um binóculo, a equipe do Gate arrombou o apartamento . Um cão policial foi utilizado para contê-lo, permitindo assim sua prisão .

Durante a operação, a polícia apreendeu um arsenal significativo dentro do imóvel: fuzis, carabinas, pistolas, revólveres, mosquetão, além de munições variadas e uma granada . Também foram encontrados um celular e suspeitas de ser cocaína . Após ser detido, Costa foi encaminhado ao Hospital Beneficência Portuguesa sob escolta e posteriormente à prisão , acusado de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo .

Este episódio destaca preocupações sobre o pelotão responsável de armas por CACs e reforça a importância da atuação eficiente das forças policiais em situações críticas . A defesa de Costa não foi localizada para comentar o ocorrido . O caso levanta questões sobre a regulamentação do porte de armas no Brasil e as medidas possíveis para evitar incidentes semelhantes no futuro .