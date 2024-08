Homem apontado como chefe de esquema de extorsão é preso no centro de São Paulo

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (5), um homem apontado como um dos principais chefes do esquema de extorsão que ocorre no bairro Pari, zona central da capital paulista. O suspeito, de 50 anos, realizava ameaças e cobranças indevidas a comerciantes da região. Na ação, foram encontradas sete armas, além de mais de R$ 4 mil em espécie.

Os policiais receberam denúncias anônimas sobre o crime e passaram a investigar os suspeitos. Dois mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Justiça.

De forma estratégica, os agentes fizeram campana e abordaram um dos investigados exercendo sua “função” e cobrando comerciantes na Feira da Madrugada, popular centro de compras da capital.

Com o homem, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito, as equipes apreenderam armas e dinheiro.

No total, foram quatro espingardas, um revólver e duas pistolas. Carregadores de munição, documentos e celular também foram apreendidos na ação.

O caso foi registrado como extorsão e cumprimento de mandado de busca, apreensão e prisão no 12° Distrito Policial, no Pari, que segue com as investigações para localizar e prender o segundo envolvido no crime.