Homem acusado de participar de latrocínio de PM na Imigrantes é preso em SP

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta sexta-feira (17) mais um suspeito de ter participado do latrocínio de um policial militar ambiental em julho do ano passado. O homem de 24 anos foi encontrado em uma casa no bairro Americanópolis, na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que cumpriu o mandado de prisão contra o foragido. O suspeito era um dos três envolvidos no roubo seguido de morte a um policial da ativa de 49 anos.

O crime ocorreu em 4 de julho na rodovia dos Imigrantes, na região da Vila da Saúde, na zona sul da capital. O PM voltava do trabalho quando foi abordado pelo grupo. Um deles, na tentativa de tirar a arma do policial, atirou contra o agente. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu.

No mesmo mês em que ocorreu o latrocínio, a 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversos (Cerco) já havia realizado a prisão do primeiro suspeito do crime. O homem de 31 anos foi localizado no Jardim Mutinga, em Barueri.

O suspeito detido hoje fugiu do local com a arma do agente. O homem é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Capturas onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação por meio de inquérito policial pela 2ª Cerco que busca identificar o terceiro envolvido no crime.