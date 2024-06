‘Hoje ele é o cara’, diz Marta sobre Vini Jr ao visitar seleção

Marta visitou o treino da seleção brasileira nesta segunda-feira (10), em Orlando (EUA). Além de se encontrar pela primeira vez com Vini Jr, a Rainha aposta na vitória do craque brasileiro na eleição de melhor do mundo.

“A nossa torcida para que ele consiga esse título de melhor do mundo é enorme. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que entendem de futebol, hoje ele é o cara, hoje ele é o melhor do mundo. Espero que ele possa ser agraciado com isso”, disse ela.

Encontro com a nova geração. “Não poderia deixar de vir aqui dar um abraço nos meninos, ter a oportunidade de conhecer a maioria. A seleção está bem mudada, uma nova geração. Já troquei mensagem com o Vini, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Foi muito legal ter essa oportunidade, dizer que a gente está na torcida para que eles façam uma grande Copa América e a seleção brasileira evolua com o Dorival. A gente está torcendo muito para que esse trabalho dê certo”.