Hoje (6), Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O sorteio, que promete um prêmio de R$ 3,5 milhões para aqueles que acertarem as seis dezenas sorteadas, está agendado para ocorrer às 20h desta quinta-feira (6), na cidade de São Paulo.

Na última edição, realizada no sábado (1º), uma única aposta originária de São Miguel do Araguaia (GO) garantiu o expressivo prêmio de R$ 41,7 milhões.

Os interessados em participar podem realizar a aposta mínima, que custa R$ 5, também através da plataforma online da Caixa Econômica Federal, disponível até as 19h. Instruções detalhadas sobre como efetuar a aposta pela internet podem ser encontradas no site oficial.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

Para aqueles que desejam entender melhor o funcionamento do jogo e as probabilidades associadas ao prêmio, é importante observar que o registro das apostas pode ser feito até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica espalhada pelo território nacional ou online. Para apostar pela internet, é necessário que o usuário faça um cadastro, seja maior de idade e tenha um cartão de crédito válido.

A probabilidade de ganhar varia conforme o número de dezenas apostadas e o tipo de jogo escolhido. Para uma aposta simples com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, as chances de faturar o prêmio principal são de 1 em 50.063.860, conforme informações divulgadas pela Caixa. Em contrapartida, uma aposta máxima com 15 dezenas, cujo valor é de R$ 22.522,50, oferece uma chance de vitória de 1 em 10.003.