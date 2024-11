Hoje (28), Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

No dia 28 de novembro, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 9. O valor básico estabelecido para o programa é de R$ 600, contudo, devido aos novos acréscimos, a média do benefício atinge R$ 681,22.

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa assistencial abrangerá neste mês cerca de 20,77 milhões de famílias brasileiras, totalizando um desembolso governamental de R$ 14,11 bilhões.

Além da quantia mínima garantida, os beneficiários podem receber três tipos de adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas mensais de R$ 50 a mães com filhos de até seis meses, assegurando recursos para a alimentação infantil. Outros incrementos incluem R$ 50 para famílias que tenham gestantes ou crianças entre sete e 18 anos e um adicional de R$ 150 para aquelas com crianças menores de seis anos.

Tradicionalmente, o pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários podem verificar informações sobre datas, valores e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, que facilita o gerenciamento das contas poupança digitais associadas ao banco.

Especificamente em estados como Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Paraná e Sergipe, houve um pagamento unificado no último dia 14 devido a desastres naturais que afetaram a região entre abril e junho. Tal medida beneficiou municípios impactados por enchentes e condições climáticas adversas.

Este ano trouxe uma modificação importante: os beneficiários do Bolsa Família não têm mais descontos relacionados ao Seguro Defeso. Esta mudança foi introduzida pela Lei 14.601/2023 que revitalizou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso destina-se a pescadores artesanais impossibilitados de trabalhar durante a piracema.

No contexto da “regra de proteção”, cerca de 2,83 milhões de famílias estão amparadas pela legislação vigente desde junho do ano anterior. Essa regra permite que famílias que aumentem sua renda através de emprego mantenham metade do benefício por até dois anos, contanto que cada membro não ultrapasse a renda equivalente a meio salário mínimo. Para essas famílias específicas, o benefício médio corresponde a R$ 372,85.

Com relação ao Auxílio Gás, este mês não haverá repasses; o benefício segue um cronograma bimestral e será retomado em dezembro. Somente famílias registradas no CadÚnico e com ao menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) são elegíveis para esse auxílio. A legislação prioriza mulheres responsáveis pelo núcleo familiar e vítimas de violência doméstica no recebimento do Auxílio Gás.