Hoje (25), Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 14,5 milhões

O concurso 2.844 da Mega-Sena ocorrerá hoje, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

A expectativa é grande, uma vez que o prêmio principal está acumulado em impressionantes R$ 14,5 milhões. Os interessados poderão acompanhar o sorteio ao vivo através do canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, bem como na página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

As apostas para este concurso estarão abertas até às 19h (horário de Brasília) e podem ser realizadas nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa em todo o Brasil ou pela internet.

Para aqueles que desejam participar, o valor do jogo simples, que permite a escolha de seis números, é de R$ 5.