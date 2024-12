Hoje (12), a Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões

O sorteio do concurso 2.807 da Mega-Sena está programado para ocorrer hoje às 20h, seguindo o horário de Brasília, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo.

A transmissão ao vivo do evento será disponibilizada nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal, tanto no YouTube quanto no Facebook das Loterias Caixa. O montante acumulado para a faixa principal do prêmio atinge a impressionante cifra de R$ 7 milhões.

Os interessados em participar do sorteio ainda têm a oportunidade de realizar suas apostas até as 19h de hoje, em qualquer casa lotérica autorizada pela Caixa em todo o Brasil ou através da plataforma online.

O valor mínimo para um jogo simples, que consiste na escolha de seis números, é de R$ 5.