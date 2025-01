HMB promove ações sobre saúde mental no ambiente de trabalho

Nos dias 16 e 17 de janeiro, o Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de São Paulo, realizou atividades em alusão ao Janeiro Branco, promovendo a conscientização sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A programação incluiu uma blitz informativa e um webinar interativo, com espaço para perguntas e participação de profissionais da área.

A campanha ressalta um dado preocupante: segundo a OMS, o Brasil lidera globalmente em transtornos de ansiedade, afetando 18 milhões de pessoas, ou 9,3% da população.

Patrícia Milan, psicóloga do HMB, reforça a importância de abordar a saúde mental no trabalho: “Criar espaços seguros para os funcionários discutirem questões psicológicas é essencial para um ambiente mais saudável e equilibrado, tanto para os indivíduos quanto para as organizações.”

Janeiro Branco

Criado em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrahão, o movimento incentiva a reflexão sobre saúde mental no início do ano, época associada a recomeços e novas oportunidades, como destaca Adelson Gonçalves, gerente de Desenvolvimento Humano e Cuidado: “Janeiro é um mês de reinício, onde você tem a oportunidade de reescrever sua história.”